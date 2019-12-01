EEUU e Israel atacan por tercera vez la central nuclear de Bushehr

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 08:17:28

Teherán, Irán, a 28 de marzo 2026.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Israel lanzaron un tercer ataque conjunto en contra de las instalaciones de la central nuclear iraní de Bushehr.

Según las investigaciones preliminares, el proyectil no causó ni víctimas ni daños materiales o técnicos en las distintas partes, indicó la agencia oficial Fars.

No obstante, las autoridades iraníes denunciaron que “atacar instalaciones nucleares pacíficas constituye una clara violación de las normas internacionales” y que estos ataques podrían “amenazar gravemente la seguridad de la región”.

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) comunicó en su cuenta de X que fue informado por Irán de un nuevo ataque en Bushehr, el tercer incidente de este tipo en diez días.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, expresó nuevamente su profunda preocupación por la actividad militar en las proximidades de la central nuclear y advirtió de “un grave incidente radiológico si el reactor resultara dañado”.

No obstante, la República Islámica comentó que no se han reportado daños en el reactor en funcionamiento ni fugas de radiación, y que la central se encuentra en condiciones normales.