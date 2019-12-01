EE.UU descertifica a Colombia en lucha antidrogas, pero mantiene apoyo parcial

Miami, Estados Unidos, a 15 de septiembre de 2025.- El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, decidió descertificar a Colombia en materia de cooperación antidrogas por primera vez de 1997, aunque otorgó una exepción para mantener parte de la asistencia que recibe el país sudamericano, considerado aliado estratégico en la región.

La medida, anunciada por el Departamento de Estado, representa una llamada de atención al presidente colombiano Gustavo Petro, cuya administración ha enfrentado críticas por el incremento en los cultivos de coca y el freno en la erradicación. Washington también observa con recelo sus posturas sobre inmigración y la operación militar de Colombia frente a las costas de Venezuela.

Desde el año 2000. Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en apoyo a Colombia, aunque la cooperación se debilitó tras la suspensión de la fumigación aérea con glifosato hace más de una década. El gobierno colombiano buscó evitar la sanción destacando su nueva estrategia; enfocarse en decomisos y persecución a narcotraficantes, mientras impulsa la sustitución de cultivos de coca por vías legales.

En 2024, solo Bolivia, Birmania y Venezuela habían sido desertificados, pero sus sanciones fueron levantadas por Joe Biden, bajo el argumento de mantener programas de apoyo. Petro, por su parte, insiste en que la política prohibicionista ha fracasado y defiende un enfoque distinto en la lucha contra las drogas.