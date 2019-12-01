EEUU advierte que destruirá todos los barcos que transporten estupefacientes

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de septiembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos advirtió que “hará estallar” cualquier barco que transporte estupefacientes e intente ingresar a su territorio.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien comentó que la administración de Donald Trump aplicará acciones más contundentes contra el narcotráfico, como parte de la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas.

“La misma información y los mismos mecanismos de inteligencia, quizás con un enfoque más preciso, se utilizaron para determinar que un barco con drogas se dirigía, eventualmente, hacia Estados Unidos, y en lugar de interceptarlo, por orden del presidente, se hizo estallar. Y volverá a suceder”, indicó el funcionario estadounidense al ser cuestionado por el “ataque cinético” contra un navío que salió desde Venezuela.

En ese sentido, el secretario Rubio aseguró que el mandatario estadounidense declaró la guerra a organizaciones narcoterroristas y que no permitirá que cárteles de la droga intenten “inundar a EE.UU. con veneno” a través de aguas internacionales.

“Que no quepa duda de que estos grupos que utilizan estas rutas marítimas por el Caribe no podrán seguir actuando con impunidad. No perderán un cargamento y serán liberados; eso no va a suceder. Este presidente no lo va a permitir y ha sido claro. Esa es la promesa que le hizo al pueblo estadounidense, y la va a cumplir.”, sentenció el político de extracción republicana.