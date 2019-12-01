EEUU acelera redadas migratorias en Chicago; arriba personal de la Patrulla Fronteriza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 07:46:28

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 17 de septiembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos, aceleró el operativo migratorio en la ciudad de Chicago, Illinois, con la convocatoria de más personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) como parte de la operación “Midway Blitz”.

Asimismo, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem publicó un mensaje en el que parece mientras participa en una redada, en la que aseguró, sacaron de las calles a “criminales violentos”.

“Estuve presente en Chicago hoy para dejar claro que no cederemos”, escribió la secretaria en su mensaje. “Nuestro trabajo apenas comienza”, agregó.

De igual forma, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, publicó un video en su cuenta de X en la que muestra la llegada de múltiples vehículos de la CBP a la ciudad acompañado con el mensaje: “¡Chicago, Ya llegamos!”.

Cabe señalar que el director de la dependencia anti inmigratoria lideró la ofensiva en Los Ángeles el pasado mes de junio.