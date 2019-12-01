Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 16:23:07

Helsinki, Finlandia, 21 de noviembre de 2026.- Un carguero ruso, que se dirigía a Kaliningrado, fue atacado por dos drones ucranianos mientras navegaba por aguas internacionales del golfo de Finlandia, informó el gobernador de la región rusa de Leningrado, Alexandr Drozdenko.

Tras el ataque, las autoridades comenzaron la evacuación de los tripulantes y revisaron los daños que sufrió la embarcación. De acuerdo con Drozdenko, el incidente ocurrió a unos tres kilómetros de la frontera rusa.

La Guardia Fronteriza de Finlandia informó que el barco llegó sin control hasta aguas de ese país, luego de quedar a la deriva. También señaló que la situación no representaba un peligro para otras embarcaciones.

Por su parte, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, confirmó que las autoridades de su país atendían el incidente, luego de que se reportara un incendio en el carguero. Además, expresó que Ucrania tiene derecho a defenderse de Rusia.

El ataque ocurrió después de que Ucrania lanzara durante la noche un operativo con alrededor de 80 drones contra la región rusa de Leningrado. Como medida de precaución, las Fuerzas Armadas finlandesas suspendieron temporalmente el tráfico aéreo y marítimo en la zona.