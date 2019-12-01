Dos pandas gigantes llegan a zoológico de Atlanta y hacen su debut ante el público

Dos pandas gigantes llegan a zoológico de Atlanta y hacen su debut ante el público
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 16:30:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Atlanta, Estados Unidos, 6 de noviembre de 2026.- Dos pandas gigantes llamados Ping Ping y Fu Shuang hicieron su primera aparición pública en el Zoológico de Atlanta, en Georgia, donde ya pueden ser visitados por los asistentes.

Los ejemplares tienen seis años y llegaron a las instalaciones a finales de septiembre, sin embargo, durante sus primeras semanas permanecieron en cuarentena para adaptarse poco a poco a su nuevo espacio.

Con su llegada, el Zoológico de Atlanta se convirtió en uno de los tres recintos de Estados Unidos que actualmente cuentan con pandas gigantes. Los otros dos son el Zoológico de San Diego y el Zoológico Nacional, ubicado en Washington D. C.

Estos pandas también tienen un significado especial en las relaciones entre Estados Unidos y China. Desde 1972, los pandas gigantes se convirtieron en un símbolo de los vínculos entre ambos países, luego de que Beijing entregara una pareja al Zoológico Nacional de Washington.

Más información de la categoria
Aseguran armas, autos de lujo y efectivo durante cateo en fraccionamiento de Querétaro
Ejecutan cateo en anexo de la colonia Las Teresas, en Querétaro; hay 5 detenidos
Emboscada a policías desata operativo entre Indaparapeo y Queréndaro, Michoacán
Destruyen laboratorio clandestino en Puebla
Más información de la categoria
Emboscada a policías desata operativo entre Indaparapeo y Queréndaro, Michoacán
Destruyen laboratorio clandestino en Puebla
Arsenal explosivo y vehículos robados: FGE y Ejército asestan duro golpe a la delincuencia en Parácuaro, Michoacán
PVEM mantiene respaldo a Carlos Torres Piña; decisiones del PT son asunto de ese partido: Ernesto Núñez