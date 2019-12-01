Dos pandas gigantes llegan a zoológico de Atlanta y hacen su debut ante el público

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 16:30:31

Atlanta, Estados Unidos, 6 de noviembre de 2026.- Dos pandas gigantes llamados Ping Ping y Fu Shuang hicieron su primera aparición pública en el Zoológico de Atlanta, en Georgia, donde ya pueden ser visitados por los asistentes.

Los ejemplares tienen seis años y llegaron a las instalaciones a finales de septiembre, sin embargo, durante sus primeras semanas permanecieron en cuarentena para adaptarse poco a poco a su nuevo espacio.

Con su llegada, el Zoológico de Atlanta se convirtió en uno de los tres recintos de Estados Unidos que actualmente cuentan con pandas gigantes. Los otros dos son el Zoológico de San Diego y el Zoológico Nacional, ubicado en Washington D. C.

Estos pandas también tienen un significado especial en las relaciones entre Estados Unidos y China. Desde 1972, los pandas gigantes se convirtieron en un símbolo de los vínculos entre ambos países, luego de que Beijing entregara una pareja al Zoológico Nacional de Washington.