Donald Trump lanza advertencia directa a Cuba: “No habrá más petróleo ni dinero de Venezuela”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 08:51:00

Washington, Estados Unidos, 11 de enero del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una advertencia contundente a Cuba tras la reciente captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que el régimen cubano ya no recibirá dinero ni petróleo de Venezuela, una postura que eleva la presión regional y marca un giro en la relación energética entre esos países.

Trump señaló que, durante años Cuba dependió de grandes cantidades de crudo y recursos financieros provenientes de Venezuela, en un arreglo que, según él, incluía la provisión de “servicios de seguridad” a los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro.

En su mensaje subrayó: “¡No habrá más petróleo ni dinero (de Venezuela) para Cuba! ¡Cero!”, y dijo que aconseja al gobierno cubano llegar a un acuerdo con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde.

El mandatario también sostuvo que Venezuela ahora cuenta con el respaldo del “ejército más poderoso del mundo”, en referencia a las fuerzas armadas de Estados Unidos, para garantizar la seguridad de la nación y que ya no necesita protección externa.