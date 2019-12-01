Donald Trump deja en claro que derribará aviones venezolanos que acechen Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 19:58:28

Washington, Estados Unidos, 5 de septiembre del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que la aviación militar de Venezuela será derribada si pone en riesgo a las fuerzas de su país, luego de que el Pentágono confirmara el sobrevuelo de dos cazas F-16 venezolanos sobre el destructor USS Jason Dunham en aguas internacionales del Caribe.

“Yo diría que van a meterse en problemas”, respondió el mandatario desde el Despacho Oval, al ser cuestionado por periodistas sobre la situación.

El rebautizado Departamento de Guerra calificó la maniobra venezolana como “provocativa” e interpretada como un intento de interferir en operaciones estadounidenses contra lo que han llamado “narcoterrorismo”.

El incidente ocurre días después de que fuerzas estadounidenses atacaran una supuesta narcolancha en el Caribe, hecho que dejó once personas muertas.

Washington atribuyó a los fallecidos vínculos con el Tren de Aragua, organización criminal transnacional que, según la administración Trump, opera con apoyo del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En su mensaje, Trump señaló que, en caso de detectar una amenaza real, los mandos militares tendrán la libertad de actuar.

“Si vuelan en una posición peligrosa, serán derribados”, afirmó, sin dar más detalles sobre la cercanía de los aviones venezolanos al destructor.