Dinamarca tendrá elecciones anticipadas tras tensiones con EEUU por Groenlandia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 12:17:40

Copenhague, Dinamarca, a 26 de febrero 2026.- La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunció que convocará a elecciones legislativas anticipadas, tras meses de tensiones con Estados Unidos por la soberanía de Groenlandia.

"He recomendado a Su Majestad el Rey convocar elecciones al Parlamento danés”, mejor conocido como Folketing, informó la mandataria, quien también presentó las grandes líneas generales de su programa electoral.

Cabe mencionar que, bajo el calendario electoral de aquel país, los comicios debían desarrollarse antes del 31 de octubre, sin embargo, la jefa de Estado convocará a elecciones el próximo 24 de marzo.

Durante su anuncio, la primera ministra Frederiksen aseguró que con esa acción busca reforzar el apoyo a la seguridad europea y la ayuda a Ucrania, pero también busca combatir “las amenazas que vienen del oeste y el riesgo de terrorismo que viene del sur", afirmó.