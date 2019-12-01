Diálogo comercial con China "va muy bien", asegura Trump; adelanta acuerdo por TikTok

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que el diálogo comercial en Madrid entre su país y China ha transcurrido “muy bien” y adelantó que “terminará pronto”, con resultados prometedores para una empresa que los jóvenes estadounidenses “querían salvar”, en aparente referencia a TikTok.

“¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá… También se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

De igual forma, el líder republicano anunció que dialogará por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping el próximo viernes y aseguró que entre ambas naciones “¡la relación sigue siendo muy fuerte!”.

Las delegaciones estadounidense y del gigante asiático se reunieron en Madrid, España, para celebrar la cuarta ronda de negociaciones en busca de un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok, a dos días de que se cumpla el plazo para que la plataforma de vídeos deje de funcionar en la Unión Americana.