Diálogo comercial con China "va muy bien", asegura Trump; adelanta acuerdo por TikTok

Diálogo comercial con China "va muy bien", asegura Trump; adelanta acuerdo por TikTok
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 08:50:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que el diálogo comercial en Madrid entre su país y China ha transcurrido “muy bien” y adelantó que “terminará pronto”, con resultados prometedores para una empresa que los jóvenes estadounidenses “querían salvar”, en aparente referencia a TikTok.

“¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá… También se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

De igual forma, el líder republicano anunció que dialogará por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping el próximo viernes y aseguró que entre ambas naciones “¡la relación sigue siendo muy fuerte!”.

Las delegaciones estadounidense y del gigante asiático se reunieron en Madrid, España, para celebrar la cuarta ronda de negociaciones en busca de un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok, a dos días de que se cumpla el plazo para que la plataforma de vídeos deje de funcionar en la Unión Americana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Socavón de gran magnitud en CDMX, obliga a evacuar tres casas por reblandecimiento de terreno
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Ultiman a un motociclista en la colonia Lázaro Cárdenas de Apatzingán, Michoacán
Localizan a mujer sin vida dentro de su domicilio; investigan posible feminicidio en Guadalajara
Más información de la categoria
Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Presunto líder criminal de Tabasco intentaba instaurar red delincuencial en Paraguay
Se esperan lluvias intensas en al menos 8 estados
Comentarios