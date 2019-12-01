Diagnostican a Jair Bolsonaro con cáncer de piel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 13:40:16

Brasilia, Brasil, a 17 de septiembre de 2025.- Después de que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fuera ingresado de emergencia a un hospital tras presentar un problema renal, su médico dio a conocer que fue diagnosticado con cáncer de piel.

“Tiene un carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias", declaró el doctor Claudio Birolini.

El exmandatario dejó el arresto domiciliario, al sentirse mal, por lo que fue llevado a recibir atención médica, donde de acuerdo al informe médico ingresó deshidratado, con frecuencia cardíaca elevada, presión arterial baja, además de un problema renal, pero ya fue dado de alta, debido a que presentó una mejoría al recibir hidratación intravenosa y tratamiento farmacológico.

En días pasados, Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por su relación con un intento de golpe de Estado.