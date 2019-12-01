Detienen a uno de los asaltantes al Capitolio de EEUU indultado por Trump por amenazar a un líder demócrata

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 08:58:58

Nueva York, Estados Unidos, a 22 de octubre 2025.- Christopher Moyhihan, de 34 años, una de las miles de personas que invadieron el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, y que fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó detenido por amenazar de muerte al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

El sujeto está bajo arresto bajo acusaciones de realizar una amenaza terrorista contra el político de izquierda, de acuerdo con la Policía estatal de Nueva York.

Según las autoridades, el señalado habría escrito en sus redes “Hakeem Jeffries dará un discurso en unos días en Nueva York. No puedo permitir que este terrorista viva”. “Aunque me odien, debe ser eliminado”.

Cabe señalar que, Moyhihan, quien se encontraba en libertad condicional tras recibir el indulto de Trump, es señalado por los fiscales del caso del Capitolio, como uno de los primeros alborotadores y, aseguran que alentó a los demás manifestantes a ingresar al recinto además de gritar consignas contra el demócrata Joe Biden, vencedor de los comicios presidenciales de noviembre de 2020.