Detienen a hombre por estrellar su camioneta contra barricada de la Casa Blanca

Detienen a hombre por estrellar su camioneta contra barricada de la Casa Blanca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 08:59:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de marzo 2026.- Un hombre fue detenido tras estrellar su camioneta contra una de las barricadas de la Casa Blanca durante la mañana del 11 de marzo, de acuerdo con información del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D. C.

Según información oficial, el incidente se desarrolló alrededor de las 6:37 hora local, cuando el sospechoso atravesó una barrera ubicada en la avenida Connecticut.

Al corte de esta edición, las calles de alrededor de la residencia ejecutiva estadounidense se mantienen cerradas de manera temporal mientras tienen lugar las investigaciones.

Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en la Casa Blanca y se prevé que cerca del mediodía viaje a Kentucky, como parte de su agenda de compromisos a nivel interno mientras EU continúa su guerra conjunta con Israel contra Irán.

Es de recordar que el pasado mes de enero, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bomberos sofocan incendio de vivienda en Celaya, Guanajuato
Director de Policía de Celaya confirma tres detenidos tras operativo; descarta ataque o persecución
SSPC inicia formación de quinta generación de agentes de investigación e inteligencia
Implementa Guardia Civil operativo en Tiripetío, Michoacán, ante amagues de normalistas
Más información de la categoria
“Nos tratan como perros de rancho”: dirigente del PT lanza críticas contra Morena por reparto de candidaturas
Investigan agresión a estudiantes de secundaria en Morelos; habrían sido “tableados” por negarse a comprar estupefacientes
Sheinbaum sobre reforma electoral: “Ya depende de los legisladores cómo van a votar”
"El Salsas", operador financiero de grupo delincuencial jalisciense que cayó tras abatimiento de "El Mencho"; confesó gananancias millonarias en municipios
Comentarios