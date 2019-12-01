Detienen a hombre por estrellar su camioneta contra barricada de la Casa Blanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 08:59:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de marzo 2026.- Un hombre fue detenido tras estrellar su camioneta contra una de las barricadas de la Casa Blanca durante la mañana del 11 de marzo, de acuerdo con información del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D. C.

Según información oficial, el incidente se desarrolló alrededor de las 6:37 hora local, cuando el sospechoso atravesó una barrera ubicada en la avenida Connecticut.

Al corte de esta edición, las calles de alrededor de la residencia ejecutiva estadounidense se mantienen cerradas de manera temporal mientras tienen lugar las investigaciones.

Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en la Casa Blanca y se prevé que cerca del mediodía viaje a Kentucky, como parte de su agenda de compromisos a nivel interno mientras EU continúa su guerra conjunta con Israel contra Irán.

Es de recordar que el pasado mes de enero, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance.