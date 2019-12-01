Detienen a 78 migrantes en operativo de tres días en Texas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 08:04:13

Río Grande, Texas, Estados Unidos, a 26 de agosto 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), capturó a 78 personas “sospechosas de cometer delitos migratorios”, durante un operativo de tres días en el Valle de Río Grande, en Texas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación ´Pick-Off´, centrada en inmigrantes indocumentados “que previamente cometieron otros crímenes estando ilegalmente en EEUU”, comenzó el 22 de agosto y fue ejecutada en los condados de Cameron, Willacy, Hidalgo y Starr.

Asimismo, se detalló que en el operativo antiinmigrantes participó personal del Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el Valle del Río Grande.

“Si usted está aquí ilegalmente y comete delitos en nuestra comunidad, puede esperar nuestra visita, y esa visita llegará más pronto que tarde”, dijo citado en la nota el fiscal, Nicholas Ganjei.

Según el funcionario, del los 78 arrestados, 65 eran personas “previamente deportadas” en libertad condicional tras condenas por diferentes delitos a nivel estatal, desde drogas hasta agresión, y han sido acusadas de cargos federales por “reingreso ilegal” en el país.

“Otros 11 detenidos han sido acusados de “violaciones similares relacionadas con la inmigración y se espera que sean deportados inmediatamente del país”, agregó el fiscal.