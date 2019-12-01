Detiene la Interpol al ‘Estafador de Tinder’ en Georgia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 08:44:01

Georgia, a 16 de septiembre de 2025.- Simon Leviev, mejor conocido como ‘El Estafador de Tinder’, fue detenido por la las fuerzas de seguridad de Georgia en el aeropuerto de la ciudad de Batumi.

Aunque no ofrecieron mayores detalles, el Ministerio del Interior georgiano indicó que la detención se realizó en respuesta a la notificación de captura emitida por la Interpol.

En 2022, un documental en la plataforma Netflix, narró la historia del hombre israelí, el cual viajaba por Europa haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

Además, a través de la red social Tinder, concretaba citas con mujeres, a quienes les pedía grandes sumas de dinero, con lo que financiaba sus lujos, y según los datos, logró tener hasta 10 millones de dólares gracias a sus estafas.

En el 2019, fue detenido, después de que una de sus víctimas, Ayleen Koeleman, lo denunció, por lo que fue extraditado a Israel, donde lo sentenciaron a 15 meses de prisión por fraude, pero a los 5 meses, lo liberaron.

A pesar de que fue vetado de todas las aplicaciones de citas, él siguió con sus estafas y llevando una vida llena de lujos.

De acuerdo al documental, se le apodó ‘El Estafador de Tinder’, debido al uso de dicha aplicación paras engañar a mujeres, debido a que solamente las usaba para abrir líneas de crédito y préstamos, para después dejarlas con las deudas.

Su nombre real es Shimon Hayut y después de exponer su verdadera identidad, decidió cambiar su nombre por David Sharon.