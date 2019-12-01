Detiene la Interpol al ‘Estafador de Tinder’ en Georgia 

Detiene la Interpol al ‘Estafador de Tinder’ en Georgia 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 08:44:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Georgia, a 16 de septiembre de 2025.- Simon Leviev, mejor conocido como ‘El Estafador de Tinder’, fue detenido por la las fuerzas de seguridad de Georgia en el aeropuerto de la ciudad de Batumi.

Aunque no ofrecieron mayores detalles, el Ministerio del Interior georgiano indicó que la detención se realizó en respuesta a la notificación de captura emitida por la Interpol.

En 2022, un documental en la plataforma Netflix, narró la historia del hombre israelí, el cual viajaba por Europa haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

Además, a través de la red social Tinder, concretaba citas con mujeres, a quienes les pedía grandes sumas de dinero, con lo que financiaba sus lujos, y según los datos, logró tener hasta 10 millones de dólares gracias a sus estafas.

En el 2019, fue detenido, después de que una de sus víctimas, Ayleen Koeleman, lo denunció, por lo que fue extraditado a Israel, donde lo sentenciaron a 15 meses de prisión por fraude, pero a los 5 meses, lo liberaron.

A pesar de que fue vetado de todas las aplicaciones de citas, él siguió con sus estafas y llevando una vida llena de lujos.

De acuerdo al documental, se le apodó ‘El Estafador de Tinder’, debido al uso de dicha aplicación paras engañar a mujeres, debido a que solamente las usaba para abrir líneas de crédito y préstamos, para después dejarlas con las deudas.

Su nombre real es Shimon Hayut y después de exponer su verdadera identidad, decidió cambiar su nombre por David Sharon.

 

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso mujer por presuntamente ultimar a su bebé de un año, en Nuevo León
Fiscalía confirma identificación de 13 víctimas en Hacienda de Guadalupe
Se registra riña entre comerciantes y personal de gobierno en el zócalo de la CDMX; el saldo de esta fue de 8 personas lesionadas
Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”
Más información de la categoria
Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum
Israel comienza operaciones terrestres en la capital de Gaza
Se convierte Claudia Sheinbaum en la primera mujer presidenta en encabezar ceremonia del Grito de la Independencia
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
Comentarios