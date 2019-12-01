Desaparece brazalete de oro de 3 mil años de antigüedad del Museo Egipcio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 13:17:17
El Cairo, Egipto, a 16 de septiembre 2025.- Un brazalete de oro de la dinastía XXI, de más de tres mil años de antigüedad desapareció del laboratorio de restauración del Museo Egipcio, ubicado en la ciudad de El Cairo, Egipto.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades, el brazalete es una de las joyas del faraón Amenemope, uno de los grandes monarcas del Imperio Medio, que gobernó aproximadamente entre los años 993 y 984 a.C.

Asimismo, en la nota de prensa se detalló que la reliquia está incrustada con una cuenta esférica de lapislázuli y su “desaparición” fue notada “hace tres días durante un inventario rutinario del contenido del laboratorio de restauración” del Museo Egipcio.

“También se formó un comité especializado para inventariar y revisar todos los artefactos en el laboratorio de restauración, indicando que el ‘incidente’ fue descubierto hace tres días pero el anuncio se retrasó intencionadamente para garantizar un entorno adecuado para el desarrollo de la investigación”, se añadió en el boletín.

Además, el Ministerio destacó que “como medida de precaución, se distribuyó una foto del artefacto desaparecido a todas las unidades arqueológicas de los aeropuertos, puertos terrestres, marítimos y fronterizos de todo el país”.

