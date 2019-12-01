Derrumbe de techo en escuela de Pakistán deja al menos 28 personas sin vida

Derrumbe de techo en escuela de Pakistán deja al menos 28 personas sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 16:09:27
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Peshawar, Pakistán, 15 de octubre de 2026.- El derrumbe del techo de una escuela dejó 28 personas sin vida, de las cuales 27 eran niños y una profesora. Además, otras 20 personas resultaron heridas.

Los hechos ocurrieron en una escuela privada de la ciudad de Peshawar, al noroeste de Pakistán, mientras se impartían clases.

De acuerdo con el vocero de los servicios de rescate, Bilal Ahmad Faizi, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron que el techo se había caído sobre otra parte de la estructura, dejando a los niños atrapados entre los escombros.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que es un momento de duelo para todo el país, que comparte el dolor de los familiares.

Por otra parte, un informe del comité del Senado de Pakistán reveló que el 90% de los edificios del país no cumple con las normas básicas de construcción. Esto se debe a que algunos contratistas utilizan materiales de baja calidad, lo que provoca que los edificios sean inseguros desde que se terminan.

 

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