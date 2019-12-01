Derrumba ejército israelí edificio de gran altura en Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 11:41:07

Franja de Gaza, Gaza, a 5 de septiembre de 2025.- La Torre Mushtaha, fue derribada este viernes por el ejército israelí en la ciudad de Gaza.

El edificio residencial de 12 pisos, quedó hecho polvo y escombros, a escasos 15 minutos de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pidieron que se evacuara.

De acuerdo a información de France 24, Israel atacó el edificio, debido a que Hamas lo usaba para vigilar.

“La actividad de las FDI aumentará hasta que los asesinos y violadores de Hamas acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra: la liberación de todos los rehenes y el desarme, o sean destruidos”, aseveró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz mediante una publicación en la plataforma X.

Tras el derrumbe del edificio, cientos de gazatíes comenzaron a correr, buscando algún refugio, debido a que en la zona se encontraban casas de campaña, donde viven miles de personas que fueron desplazadas de manera forzada.