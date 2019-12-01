Delegaciones de Ucrania y EEUU se reúnen en París para negociar acuerdos de paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 11:17:10

París, Francia, a 7 de enero 2026.- Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos se reunirán en París, Francia, para avanzar en la negociación de un posible acuerdo de paz con Rusia, informó el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budánov.

"Continuamos con importantes negociaciones en París para lograr una paz duradera y garantías de seguridad fiables para nuestro Estado. No podemos hacer públicas todas las informaciones, pero ya hay resultados concretos y el trabajo continúa", escribió el funcionario en Telegram.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que habrá más reuniones con los representantes de la Casa Blanca, incluida una en el Palacio del Eliseo, sede del Gobierno francés.

Según el mandatario, está previsto que las delegaciones aborden en particular "las cuestiones más difíciles del marco básico para poner fin a la guerra", tales como las cesiones territoriales que demanda Moscú y la jurisdicción sobre la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

Zelensky explicó que también ha dado instrucciones a su equipo para abordar posibles formatos de reuniones a nivel de líderes entre Ucrania, otros Estados europeos y Estados Unidos.

"Ucrania no se esconde ante las cuestiones más difíciles y nunca será un obstáculo para la paz", aseveró el jefe de Estado, quien señaló que la posibilidad de poner fin a la guerra depende de si los aliados de Kiev son capaces de garantizar la disposición real de Rusia para llegar a un alto al fuego permanente.