Deja la prisión domiciliaria Bolsonaro, tras ser llevado de emergencia al hospital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 09:21:21

Brasilia, Brasil, a 17 de septiembre de 2025.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó la residencia donde cumple una prisión domiciliara, debido a que tuvo que ser trasladado a un hospital, por una “fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja”.

A través de una publicación en la plataforma X, su hijo el senador Flávio Bolsonaro, indicó que su padre fue acompañado al hospital por los policías que vigilan el domicilio, al tratarse de una emergencia.

En menos de una semana, Bolsonaro ha visitado el mismo hospital 2 veces, esto luego de haber sido sometido el pasado domingo a un procedimiento médico ambulatorio programado, en el que le fueron retiradas quirúrgicamente 8 lesiones cutáneas.

El exmandatario ha tenido diversos problemas en el aparato digestivo los últimos años, a consecuencia de una puñalada que recibió durante un mitin de la campaña presidencial del 2018. En abril de la presente anualidad fue ingresado a una cirugía para resolver una oclusión intestinal, por la que estuvo internado alrededor de tres semanas.

Cabe resaltar que Bolsonaro fue condenado recientemente a 27 años y 3 meses de prisión.