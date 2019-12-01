Decretan estado de excepción en Ecuador por protestas contra fin del subsidio al diésel

Quito, Ecuador, a 16 de septiembre 2025.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin declaró el estado de excepción en siete provincias del país "por grave conmoción interna", mientras se registran bloqueos en algunas vías, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y también por la situación de inseguridad.

De acuerdo con la declaración presidencial, la medida se aplicará por 70 días para las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Desde el pasado 15 de septiembre se han registrado protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, mientras que desde la mañana del 16 del mismo mes, hay bloqueos en el norte de Pichincha y en vías de Carchi, fronteriza con Colombia, en tanto que a Cotopaxi se ha trasladado de forma temporal la sede del Ejecutivo y a Imbabura la de la Vicepresidencia.

“(Se evidencian) paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas", señala el decreto suscrito por Noboa.

La declaratoria se circunscribe a las mencionadas provincias "por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías", indica el texto.