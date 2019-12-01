Declara Portugal luto nacional por accidente de funicular que dejó 15 personas fallecidas en Lisboa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 09:27:15

Lisboa, Portugal, a 4 de septiembre de 2025.- Tras reportarse el descarrilamiento del funicular de Lisboa, en el que fallecieron 15 personas y 18 resultaron heridas, Portugal declaró este jueves luto nacional.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles, muy cerca de la avenida de la Libertad, en donde el funicular de la Gloria, se salió de la vía y terminó impactándose contra el muro de un edificio.

Por ello, el gobierno de Portugal, decretó luto nacional en memoria de las víctimas que perdieron la vida en este accidente, el cual, ya está siendo investigado, debido a que hasta el momento se desconocen las causas del mismo.

Según el testimonio de una persona que presenció el accidente, vio como el vehículo iba bajando a gran velocidad, chocando contra el edificio, por lo que se derrumbó como si fuera una caja de cartón.

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, expresó que el descarrilamiento fue una tragedia nunca antes vista en la ciudad.

Asimismo, el primer ministro portugués, Luis Montenegro, afirmó que los hechos han "causado dolor a las familias y consternación al país".

De acuerdo a Pedro Bogas, director de Lisboa Carris, hay una empresa externa que es quien realiza el mantenimiento de los funiculares desde hace 14 años, la revisión general se hace cada 4 años y la última fue en el 2022, mientras que el mantenimiento intermedio es cada 2 años, mismo que se hizo en el 2024.

Cabe resaltar que los funiculares, son usados como medio de transporte por turistas y residentes para subir y bajar las empinadas colinas de la ciudad, además de que son considerados un icono de la capital.

Entre las víctimas mortales, se encuentran ciudadanos de Francia, Alemania, Brasil y Japón, aunque no se han revelado las identidades completas hasta que se no sean notificadas sus familias.