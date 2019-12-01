DEA señala corrupción mexicana en homicidio de 'Kiki' Camarena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 08:41:16

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de octubre 2026.- Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), acusó que el homicidio del agente federal Enrique ‘Kiki’ Camarena ocurrió “bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”.

En ese sentido, el director de la agencia, Terry Cole, recordó a Camarena, en el marco de la Semana del Listón Rojo, programa de prevención de drogas celebrado en su honor.

“Les invito a apoyar la Red Ribbon Week, que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México, en un contexto marcado por la corrupción de las autoridades mexicanas a principios de los años ochenta”, dijo el funcionario.

Cabe señalar que la Administración tiene un página web dedicada a pedir “Justicia por ‘Kiki’”, en el sitio se detalla su trayectoria como miembro de la Marina de EEUU, ayudante del sheriff del condado Imperial y bombero de Calexico, California.

Igualmente, se cuenta que fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y se acusa al narcotraficante Rafael Caro Quintero de su asesinato.