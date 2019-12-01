De la Fuente viaja a Washington para reunirse con Marco Rubio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 10:17:10
Ciudad de México, a 15 de octubre 2025.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente viajará a Washington D. C., para reunirse con el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería Mexicana, el encuentro entre los altos funcionarios se da “en seguimiento a la visita que Rubio realizó a México el mes pasado y a los mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos”.

Cabe recordar que, el pasado 3 de septiembre, el secretario Rubio visitó México y se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional y posteriormente ofreció una conferencia de prensa conjunta con el canciller De la Fuente.

En dicho encuentro, los Gobiernos mexicano y estadounidense consolidaron el ‘Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley’, una estrategia bilateral enfocada a reforzar la coordinación en temas como el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular.

