Cuba sufre un sismo de magnitud 6.0 junto con apagón generalizado

Cuba sufre un sismo de magnitud 6.0 junto con apagón generalizado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 08:39:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Habana, Cuba, a 17 de marzo 2026.- Cuba fue afectada por un sismo de magnitud 6.0, el cual se  percibió en las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba, al tiempo que la ciudadanía enfrenta un apagón generalizado que dejó a la mayor parte de su territorio sin suministro eléctrico, telefonía e internet.

De acuerdo con el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano (CENAIS), el temblor tuvo su epicentro en el mar, cerca de las 00:28 horas tiempo local del 17 de marzo.

Asimismo, la agencia dio a conocer que el movimiento telúrico se desarrolló “a una profundidad de 20 kilómetros, con una magnitud de 6,0 y situado 37 kilómetros al sureste de Imías, provincia de Guantánamo”.

El boletín de CENAIS señala que el sismo se sintió también en la provincia de Santiago de Cuba.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, reportó dos temblores: uno de 5,8 a las 00:28 h, a 11.6 km de profundidad, y el segundo de 4.7 dieciséis minutos después, a 10 kilómetros.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sujeto en estado de ebriedad se atrinchera para evitar detención en Ecatepec; agredió a su hijo de 7 años
Autoridades aseguran 800 kilos de estupefacientes y destruyen campamento clandestino en Culiacán, Sinaloa
Hombre priva de la vida al exesposo de su novia en Escobedo, Nuevo León; lo atacó con arma blanca tras discusión
Ataque armado en la colonia Santa Rita deja una persona sin vida y un herido grave en Celaya
Más información de la categoria
Van por prohibir uso de télefonos celulares en primarias y secundarias de Michoacán
Elección judicial se mantiene en 2027: Claudia Sheinbaum ante rumores
Sujeto en estado de ebriedad se atrinchera para evitar detención en Ecatepec; agredió a su hijo de 7 años
Hombre priva de la vida al exesposo de su novia en Escobedo, Nuevo León; lo atacó con arma blanca tras discusión
Comentarios