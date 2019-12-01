Cuba sufre un sismo de magnitud 6.0 junto con apagón generalizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 08:39:32

La Habana, Cuba, a 17 de marzo 2026.- Cuba fue afectada por un sismo de magnitud 6.0, el cual se percibió en las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba, al tiempo que la ciudadanía enfrenta un apagón generalizado que dejó a la mayor parte de su territorio sin suministro eléctrico, telefonía e internet.

De acuerdo con el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano (CENAIS), el temblor tuvo su epicentro en el mar, cerca de las 00:28 horas tiempo local del 17 de marzo.

Asimismo, la agencia dio a conocer que el movimiento telúrico se desarrolló “a una profundidad de 20 kilómetros, con una magnitud de 6,0 y situado 37 kilómetros al sureste de Imías, provincia de Guantánamo”.

El boletín de CENAIS señala que el sismo se sintió también en la provincia de Santiago de Cuba.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, reportó dos temblores: uno de 5,8 a las 00:28 h, a 11.6 km de profundidad, y el segundo de 4.7 dieciséis minutos después, a 10 kilómetros.