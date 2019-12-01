Crean premio José 'Pepe' Mujica, para reconocer los esfuerzos de unidad y democracia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 07:32:54

Nueva York, Estados Unidos, a 25 de septiembre 2025.- El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, anunció la creación del premio José ‘Pepe’ Mujica, que reconocerá los esfuerzos por la unidad y la democracia.

“En nombre del Foro Iniciativa Mujica, me complace y tengo el honor de anunciar la creación del premio José ‘Pepe’ Mujica, destinado a reconocer los esfuerzos por la unidad y la democracia”, dijo el diplomático.

Durante su discurso en una conferencia celebrada en Nueva York para homenajear al difunto ex presidente de Uruguay, el político español subrayó que no se trata de “un acto simbólico”, sino de perseguir el objetivo de continuar “un gran proyecto de futuro” y hacer partícipes a las nuevas generaciones.

“Recordamos a Pepe Mujica como un símbolo de unidad y un líder que supo hablar de esperanza y unidad con un lenguaje sencillo y humano”, agregó el ibérico.

El evento, titulado ‘Democracia Siempre‘, estuvo organizado por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y el Remarque Institute, y contó con la participación de los presidentes de España, Pedro Sánchez; de Chile, Gabriel Boric, y de Uruguay, Yamandú Orsi.