Corte de Florida declara inconstitucional prohibición de portar armas de fuego en público

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 07:34:17

Miami, Florida, Estados Unidos, a 11 de septiembre 2025.- La Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida, declaró inconstitucional la ley estatal que prohíbe portar armas de fuego abiertamente en público.

En su resolución, el tribunal consideró que la prohibición en cuestión, es “incompatible” con la Segunda Enmienda de la Constitución, que da el derecho de portar armas, con lo que los jueces fallaron a favor del ciudadano Stanley Victor McDaniels, arrestado en 2022 por publicar en vivo en sus redes sociales mientras cargaba su pistola en el centro de la ciudad de Pensacola.

“Él sostiene que esta prohibición del porte abierto es incompatible con la garantía de la Segunda Enmienda del derecho a portar armas. Guiados por el texto de la Constitución y la tradición histórica de la nación de la regulación de armas de fuego, estamos de acuerdo”, expuso la resolución de la Corte.

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, respaldó la decisión de la Corte y mencionó que “el derecho dado por Dios a la defensa propia es indispensable”.

Florida era uno de los cuatros estados, junto con California, Connecticut e Illinois, con estas prohibiciones casi absolutas de mostrar armas abiertamente en público.