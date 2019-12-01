Corea del Sur pide ayuda China para mediar con Pyongyang

Corea del Sur pide ayuda China para mediar con Pyongyang
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 12:20:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Shanghái, China, a 7 de enero 2026.- Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, informó que solicitó a su homólogo chino, Xi Jinping, que sea el mediador para reabrir el diálogo con Corea del Norte, en momentos en los que los canales de comunicación en la península están completamente cerrados.

Lo anterior lo dio a conocer el mandatario surcoreano ante medios de comunicación durante su escala en Shanghái, como parte de su visita a China.

Lee indicó que días atrás, se reunió con el jefe del Estado chino en la ciudad de Beijing, en donde le comentó que Seúl intenta reactivar el contacto con Pyongyang, sin embargo no han obtenido una respuesta positiva.

Asimismo, dijo que le comentó a Xi que se necesita tener cautela con el régimen de Kim Jong-un, ya que cuenta con un arsenal nuclear.

"El presidente Xi reconoció nuestros esfuerzos hasta ahora y dijo que es necesaria paciencia", declaró Lee.

Además, el líder surcoreano dijo que su homólogo chino le recalcó que “no es tan fácil generar confianza entre países”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a un hombre sobre el libramiento de Celaya, Guanajuato
En Apatzingán, Michoacán, detienen a dos presuntos extorsionadores de limoneros
Localizan con vida a los 5 menores desaparecidos en Jalisco
Nueva jornada violenta deja 9 muertos en Sinaloa; atacan a tiros a casino por segunda ocasión en días recientes
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán, detienen a dos presuntos extorsionadores de limoneros
Agentes del ICE abaten a mujer inmigrante en Minneapolis; desencadenan protestas inmediatas
México no envía más petróleo a Cuba tras captura de Maduro, aunque somos “proveedor importante”: Claudia Sheinbaum
Localizan con vida a los 5 menores desaparecidos en Jalisco
Comentarios