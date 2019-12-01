Corea del Sur pide ayuda China para mediar con Pyongyang

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 12:20:16

Shanghái, China, a 7 de enero 2026.- Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, informó que solicitó a su homólogo chino, Xi Jinping, que sea el mediador para reabrir el diálogo con Corea del Norte, en momentos en los que los canales de comunicación en la península están completamente cerrados.

Lo anterior lo dio a conocer el mandatario surcoreano ante medios de comunicación durante su escala en Shanghái, como parte de su visita a China.

Lee indicó que días atrás, se reunió con el jefe del Estado chino en la ciudad de Beijing, en donde le comentó que Seúl intenta reactivar el contacto con Pyongyang, sin embargo no han obtenido una respuesta positiva.

Asimismo, dijo que le comentó a Xi que se necesita tener cautela con el régimen de Kim Jong-un, ya que cuenta con un arsenal nuclear.

"El presidente Xi reconoció nuestros esfuerzos hasta ahora y dijo que es necesaria paciencia", declaró Lee.

Además, el líder surcoreano dijo que su homólogo chino le recalcó que “no es tan fácil generar confianza entre países”.