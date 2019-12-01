Consulado de México en Atlanta reacciona ante redadas migratorias en Georgia

Consulado de México en Atlanta reacciona ante redadas migratorias en Georgia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 07:50:00
Atlanta, Georgia, a 6 de septiembre 2025.- Luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), llevó a cabo un operativo migratorio en la ciudad de Ellabell, en el estado de Georgia, el Consulado de México en Atlanta dijo que se mantiene en contacto con las autoridades.

Cabe mencionar que la mayor redada fue ejecutada en una planta de la compañía automotriz Hyundai, en donde laboran más de mil 400 personas; sin embargo, al corte de esta edición, se desconoce el número de detenidos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la determinación de detenidos por nacionalidad aún está en proceso.

De igual forma, la dependencia federal mencionó en la nota de prensa que, un grupo de funcionarios del Consulado se desplazó al Centro de Detención de Folkston, para realizar entrevistas, brindar atención consular y seguimiento individualizado de posibles connacionales detenidos.

