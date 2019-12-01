Confirman 25 muertos y decenas de heridos tras atentados suicidas en Pakistán

Confirman 25 muertos y decenas de heridos tras atentados suicidas en Pakistán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 16:01:59
Islamabad, Pakistán, a 2 de septiembre de 2025.- Este martes, en Pakistán, se registraron tres ataques, en los cuales al menos 25 personas perdieron la vida, y decenas de personas terminaron heridas.

El primero de los ataques sucedió en un mitin político, durante la reunión de cientos de miembros del Partido Nacional de Baluchistán (BNP) en Baluchistán, al suroeste del país, luego de que un atacante suicida detonara una bomba, dejando 14 personas sin vida, y 7 personas heridas de gravedad.

El segundo ataque, se registró muy cerca de la frontera con Irán, en el cual un atacante suicida detonó una bomba matando al menos a 5 personas en el lugar.

El tercer ataque se suscitó en una base de la provincia vecina Jaiber Pajtunjuá, cuando un atacante suicida detonó una bomba en el lugar, dejando al menos 6 soldados sin vida.

Las autoridades oficiales indicaron que desde el 1 de enero del año en curso, han muerto al menos 430 personas en actos de violencia de este estilo tanto en Baluchistán y Jaiber Pajtunjuá, llevado a cabo por grupos armados que tienen una lucha en contra del estado.

