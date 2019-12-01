Confirma Israel muerte de familiar del líder de grupo extremista libanés

Confirma Israel muerte de familiar del líder de grupo extremista libanés
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 08:59:35
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Tel Aviv, Israel, a 9 de abril 2026.- El Ejército de Israel confirmó la muerte de Alí Yusef Harshi, sobrino y secretario personal de Naim Qasem, líder del grupo armado con presencia en Líbano.

Según la información oficial, el deceso del funcionario de Hezbollah ocurrió durante una oleada de bombardeos lanzada el miércoles pasado contra varios puntos de la ciudad de Beirut.

De acuerdo con el balance más reciente, los ataques dejaron más de 250 fallecidos y un millar de heridos.

En ese sentido, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó la eliminación de Harshi y aseguró que las operaciones contra Hezbollah continúan “con fuerza, precisión y determinación”.

“Quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado. Continuaremos golpeando a Hezbollah en cualquier lugar que sea necesario, hasta que devolvamos la seguridad completa a los residentes del norte”, afirmó.

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