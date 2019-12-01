Confirma el FBI que detenido por atentado en contra de Charlie Kirk es el autor intelectual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 13:04:08

Utah, Estados Unidos, a 15 de septiembre de 2025.- El director del FBI, Kash Patel, dio a conocer que las pruebas de ADN, así como una nota encontrada en la residencia del sospechoso, vinculan a Tyler Robinson directamente como el autor intelectual del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y en el destornillador recuperado en la azotea han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia”, confirmó el director del FBI.

Asimismo, indicó que encontraron una nota que fue escrita por Robinson antes del ataque, y aunque fue destruida, hallaron restos forenses en su domicilio.

“Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y voy a aprovecharla”, decía el mensaje.

Cabe destacar, que fue el pasado 10 de septiembre, cuando Kirk, quien era fundador de Turning Point USA, se encontraba impartiendo una charla en la Universidad de Utah Valley, cuando recibió un disparo mortal. Tras algunas horas, Tyler fue detenido gracias a que su padre realizó una llamada a las autoridades.

Hasta el momento, Robinson continúa detenido, en espera de que se realice su juicio, debido a que enfrenta cargos por asesinato agravado, obstrucción a la justicia y uso de arma con daño severo.

A pesar de que no se ha revelado la causa del ataque, la hipótesis apunta a que el agresor habría tenido ideologías opuestas a las de Kirk.