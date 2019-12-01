Confirma el FBI que detenido por atentado en contra de Charlie Kirk es el autor intelectual

Confirma el FBI que detenido por atentado en contra de Charlie Kirk es el autor intelectual
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 13:04:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Utah, Estados Unidos, a 15 de septiembre de 2025.- El director del FBI, Kash Patel, dio a conocer que las pruebas de ADN, así como una nota encontrada en la residencia del sospechoso, vinculan a Tyler Robinson directamente como el autor intelectual del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y en el destornillador recuperado en la azotea han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia”, confirmó el director del FBI.

Asimismo, indicó que encontraron una nota que fue escrita por Robinson antes del ataque, y aunque fue destruida, hallaron restos forenses en su domicilio.

“Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y voy a aprovecharla”, decía el mensaje.

Cabe destacar, que fue el pasado 10 de septiembre, cuando Kirk, quien era fundador de Turning Point USA, se encontraba impartiendo una charla en la Universidad de Utah Valley, cuando recibió un disparo mortal. Tras algunas horas, Tyler fue detenido gracias a que su padre realizó una llamada a las autoridades.

Hasta el momento, Robinson continúa detenido, en espera de que se realice su juicio, debido a que enfrenta cargos por asesinato agravado, obstrucción a la justicia y uso de arma con daño severo.

A pesar de que no se ha revelado la causa del ataque, la hipótesis apunta a que el agresor habría tenido ideologías opuestas a las de Kirk.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Querétaro sin registro de pacientes con sintomatología leve de COVID-19
Fiesta de 15 años termina con una persona herida con arma blanca, en Durango
Recuperan autoridades en enfrentamiento 5 vehículos que fueron robados de agencia en Acapulco, Guerrero
Quitan la vida a un adolescente en la comunidad de Ojo de Agua de Bucio de Zinapécuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Abandonan restos humanos en zona turística de Puebla; dejan mensaje firmado por grupo criminal de Michoacán
Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Presunto líder criminal de Tabasco intentaba instaurar red delincuencial en Paraguay
Comentarios