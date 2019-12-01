Confirma Carney su visita a México el 18 y 19 de septiembre

Confirma Carney su visita a México el 18 y 19 de septiembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 14:33:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ottawa, Canadá, a 16 de septiembre de 2025.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó que estará en México los días 18 y 19 de septiembre, donde se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo a un comunicado que dio a conocer la Oficina del Primer Ministro de Canadá, con este viaje se “profundizará la asociación entre Canadá y México y reforzará la prosperidad norteamericana”.

“Canadá y México tienen una fuerte relación, construida sobre más de tres décadas de libre comercio. Ante el cambiante panorama global, estamos concentrados en elevar nuestras asociaciones en comercio, seguridad y energía”, expresó Carney.

“Juntos, construiremos cadenas de suministro más fuertes, crearemos nuevas oportunidades y produciremos una mayor prosperidad y certidumbre para canadienses y mexicanos”, añadió el líder canadiense.

Según declaraciones de la mandataria mexicana, tendrán varias reuniones y después ofrecerán una rueda de prensa en conjunto, aunque hasta el momento no han dado más detalles sobre la agenda.

Carney estará acompañado de miembros de su gabinete, así como de una comitiva de empresarios canadiense de alto perfil.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Joven manipulaba un proyectil en Morelia, Michoacán, le explotó y resultó herido
Joven de 16 años es detenido tras robar teléfono celular durante la ceremonia del Grito de Independencia en CDMX; tras la revisión se le encontraron 13 equipos telefónicos robados
En Zitácuaro, Michoacán dictan vinculación a proceso y prisión preventiva contra presunta responsable del homicidio de su hija de 7 años
Festividades patrias concluyen con saldo blanco: SSC 
Más información de la categoria
Decisiones de Carlos Manzo sacrifican a Uruapan, lamenta el Gobernador de Michoacán ante chantajes del Alcalde: “No hay que revolver las cosas”, dice Bedolla
EEUU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, presunto operador de Sinaloa
Saldo blanco en Michoacán tras fiestas patrias: Segob
Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum
Comentarios