Confirma Carney su visita a México el 18 y 19 de septiembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 14:33:43

Ottawa, Canadá, a 16 de septiembre de 2025.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó que estará en México los días 18 y 19 de septiembre, donde se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo a un comunicado que dio a conocer la Oficina del Primer Ministro de Canadá, con este viaje se “profundizará la asociación entre Canadá y México y reforzará la prosperidad norteamericana”.

“Canadá y México tienen una fuerte relación, construida sobre más de tres décadas de libre comercio. Ante el cambiante panorama global, estamos concentrados en elevar nuestras asociaciones en comercio, seguridad y energía”, expresó Carney.

“Juntos, construiremos cadenas de suministro más fuertes, crearemos nuevas oportunidades y produciremos una mayor prosperidad y certidumbre para canadienses y mexicanos”, añadió el líder canadiense.

Según declaraciones de la mandataria mexicana, tendrán varias reuniones y después ofrecerán una rueda de prensa en conjunto, aunque hasta el momento no han dado más detalles sobre la agenda.

Carney estará acompañado de miembros de su gabinete, así como de una comitiva de empresarios canadiense de alto perfil.