Comisión internacional de la ONU acusa a Israel de exterminio en Cisjordania

Comisión internacional de la ONU acusa a Israel de exterminio en Cisjordania
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 16:24:19
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Ginebra, Suiza, 26 de octubre de 2026.- Una comisión independiente de investigación vinculada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Israel de cometer exterminio y otros crímenes contra la población palestina en Cisjordania. El informe también señala que continúan los actos de genocidio en la Franja de Gaza.

De acuerdo con el documento, los ataques contra civiles palestinos, la destrucción de viviendas y la violencia de los colonos israelíes han empeorado las condiciones de vida en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967. La comisión advirtió que estas acciones también han provocado que miles de personas abandonen sus hogares. 

El informe señala que entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2026 murieron 254 palestinos en ataques aéreos israelíes en Cisjordania. La cifra representa un aumento frente a los seis fallecimientos registrados por esta causa entre 2018 y el 6 de octubre de 2023.

Por su parte, Israel rechazó las acusaciones. Su embajador en Ginebra calificó el informe como una campaña de desinformación y pidió a la comunidad internacional que rechace las conclusiones de la comisión. El organismo tiene previsto presentar sus resultados ante la Asamblea General de la ONU.

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