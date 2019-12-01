Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 16:53:39

Bruselas, Bélgica, 23 de noviembre de 2026.- La Comisión Europea propuso prohibir la participación de atletas y equipos provenientes de Rusia en eventos deportivos que se celebren en la Unión Europea, como parte de un nuevo paquete de sanciones por la guerra en Ucrania.

Dicha medida busca evitar actividades de propaganda y restringir las aportaciones económicas de patrocinadores rusos hacia organizaciones deportivas y culturales europeas.

De acuerdo con lo presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, las medidas incluyen:

Prohibir competir bajo la bandera rusa. Se veta la participación de equipos y deportistas que compitan en representación de Rusia en cualquier evento celebrado en territorio de la Unión Europea.

Veto a símbolos nacionales. Queda prohibida la exhibición de insignias oficiales rusas, como la bandera, el himno o los uniformes nacionales.

Restricción de visados Schengen. Se insta a los Estados miembros a denegar visados a deportistas rusos que busquen participar bajo sus símbolos nacionales, así como a endurecer el escrutinio sobre artistas patrocinados por el Kremlin que puedan utilizar su visibilidad para respaldar la invasión.

Restricciones financieras y directivas. Se prohíbe que ciudadanos rusos ocupen puestos en órganos de gobierno de federaciones deportivas con sede en Europa y se bloquean los flujos financieros de patrocinadores rusos hacia asociaciones deportivas y culturales europeas.

Anteriormente, nueve países europeos, entre ellos Polonia, Países Bajos, Suecia y los países bálticos, exigieron frenar la normalización deportiva, luego de que disciplinas como lucha, natación, voleibol y esgrima volvieran a admitir atletas rusos en sus competiciones.

En caso de que se apruebe, el veto afectaría directamente a competencias programadas en Europa, como el Mundial de Hockey sobre Hielo de Alemania, previsto para mayo de 2027, para el que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) había ordenado previamente que se volviera a admitir a Rusia.