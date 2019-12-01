Comienza deliberación de condena contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil

Brasilia, Brasil, a 9 de septiembre 2025.- Los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil iniciaron con el proceso de deliberación sobre la posible condena del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y otros siete acusados, por su presunta responsabilidad en el fallido intento de golpe de Estado en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula Da Silva.

Se dio a conocer que la primera de las cuatro sesiones de esta fase de sentencia fue abierta por el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso y quien presentará el primer voto del proceso en el que el líder de la extrema derecha es acusado de cinco delitos contra el orden democrático, por los que podría ser condenado a unos 40 años de prisión.

Después del voto del relator, tomarán la palabra los otros cuatro jueces del órgano: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del Supremo.

Cabe mencionar que los abogados del ex mandatario brasileño solicitaron permiso a De Moraes para que el próximo domingo su cliente pueda someterse a una pequeña intervención en un hospital privado de Brasilia para la retirada de unas lesiones en la piel.

La corte ha programado sesiones diarias hasta el viernes 12 de septiembre para condenar o absolver a Bolsonaro y a siete de sus antiguos colaboradores, entre ellos exministros de su gobierno (2019-2022) y altos mandos militares.