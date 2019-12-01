Cifra de muertos por terremotos en Venezuela supera las 5 mil víctimas

Cifra de muertos por terremotos en Venezuela supera las 5 mil víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 08:40:33
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Caracas, Venezuela, a 21 de julio 2026.- El número de muertos causados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela ascendió a 5 mil 278, de acuerdo con el balance más reciente presentado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Igualmente, el legislador mencionó en Telegram que la cifra de heridos se mantiene en 16 mil 740 y las personas sin viviendas en 17 mil 907.

También se dio a conocer en el reporte que tras los sismos hay 23 mil 587 personas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128 mil 324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Además se informó que el movimiento telúrico dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Por último se indicó que se registraron mil 405 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

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