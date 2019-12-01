Cifra de muertos por lluvias torrenciales en Brasil aumenta a 53

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 11:17:56

Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, a 26 de febrero 2026.- El número de personas que han perdido la vida a causa de las fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil, aumentó a 53, mientras que los equipos de rescate buscan a 15 desaparecidos, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el balance divulgado por el Cuerpo de Bomberos, el día 25 de febrero localizaron otros seis cadáveres de personas que tenían reporte de desaparición.

Cabe señalar que en la ciudad de Juiz de Fora se reporta la mayor cantidad de personas sin vida, con un total de 47, así como 13 desaparecidos.

El resto de víctimas se registraron en Ubá, un municipio a unos 100 kilómetros de distancia, también ubicado en la llamada Zona da Mata, una región serrana que suele registrar fuertes precipitaciones.

El temporal que inicio el pasado 23 de febrero ocasionó múltiples deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.