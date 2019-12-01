China, Rusia y Corea del Norte conspiran contra EEUU, alerta Trump

China, Rusia y Corea del Norte conspiran contra EEUU, alerta Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 07:43:34
Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump acusó a su homólogo chino Xi Jinping de conspirar contra su país, junto con Rusia y Corea del Norte, con quienes se reunió en Beijing.

Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, publicó el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Lo anterior, lo publicó en referencia a los líderes de las tres naciones mencionadas, los cuales se reunieron para participar en un gran desfile militar con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

En ese sentido, el jefe del Estado estadounidense acusó a China de “no reconocer” el sacrificio de los soldados estadounidenses en su lucha contra Japón en el conflicto bélico global.

Cabe mencionar que Xi y Putin se reunieron en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China.

Por su parte el líder norcoreano, Kim Jong-un arribó a la capital china en un tren blindado.

Noventa Grados
