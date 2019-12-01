China acusa a EEUU de violar el derecho internacional con incautaciones de petroleros

Beijing, China, a 22 de diciembre 2025.- El gobierno de China acusó a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” por lo que describió como “una incautación arbitraria de los buques de otro país”, a hacer referencia a sus operativos en las costas de Venezuela.

En ese sentido, el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian declaró en una rueda de prensa que Beijing “se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

El funcionario asiático aseveró que su nación “se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU y atente contra la soberanía y la seguridad de otros países; y se opone a toda intimidación unilateral”.

“Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”, agregó el portavoz, al tiempo que aseguró que la “comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos”.

El pasado 20 de diciembre, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, informó de la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con “bandera falsa” parte de “la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista” del presidente venezolano, Nicolás Maduro.