Carlo Acutis, el “patrón del Internet”, ya es santo; León XIV lo canonizó en San Pedro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 09:09:42

Roma, Italia, 7 de septiembre del 2025.- El papa León XIV canonizó este domingo a Carlo Acutis, joven italiano fallecido en 2006 a los 15 años de edad, quien se convirtió en el primer santo milenial y es reconocido como el “patrón del Internet” por haber usado la red para difundir su fe entre sus contemporáneos.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de San Pedro, ante decenas de miles de fieles de todo el mundo, muchos de ellos jóvenes que portaban estampitas con la imagen de Acutis.

Estuvieron presentes el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y la familia del nuevo santo.

Su madre, Antonia Salzano, llevó al altar un relicario con un fragmento del corazón de su hijo.

Durante el rito realizado, el prefecto del dicasterio para la Causa de los Santos leyó la biografía de los beatos y pidió inscribir sus nombres en el libro de los santos. Tras la fórmula de canonización en latín pronunciada por el Papa, la plaza estalló en júbilo.

Cabe destacar que Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y más tarde se mudó a Milán, Italia. Desde niño mostró una gran devoción por la Iglesia y una habilidad especial para la informática, que puso al servicio de la fe: diseñó páginas web, creó un plan digital para rezar el Rosario y difundió proyectos de voluntariado.

Su frase más recordada resume su devocióna la Iglesia católica: “La Eucaristía es mi camino al Cielo”.

