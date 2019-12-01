Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 09:50:33

Qom, Irán, a 24 de noviembre 2026.- La cantante iraní Parastoo Ahmadi, así como cuatro miembros de su grupo musical recibieron un castigo físico por trasmitir un concierto en 2024 en el que apareció sin velo.

De acuerdo con lo que Mostafa Nili, abogado de los condenados dijo a la agencia ISNA, recibieron 74 latigazos en las oficinas de la fiscalía de la ciudad central de Qom.

Además de esa agresión, la artista recibió una prohibición para salir del país por dos años, así como el mismo periodo de inhabilitación para ejercer actividades artísticas.

Según las autoridades, al publicar un video de 27 minutos en YouTube, el 11 de diciembre de 2024, en el cual aparece ataviada con un vestido largo de color negro, con los hombros descubiertos y sin velo, la cantante desafió el estricto código de vestimenta y la prohibición de canto para mujeres en público.

De acuerdo con las leyes de la Rpública Islámica, las artistas femeninas no pueden grabar discos y solo tienen dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de video o fotos.