Canadá responde a aranceles de EE.UU. y acusa violación al T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 16:35:47

Ottawa, Canadá, 21 de julio de 2026.- Canadá respondió a los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró que su administración defenderá la economía y a los trabajadores del país.

Los nuevos aranceles fueron anunciados por Estados Unidos el pasado 20 de julio y contemplan un arancel del 50% sobre una amplia gama de productos canadienses, entre ellos vino, palos de hockey, cemento, automóviles, bebidas alcohólicas y productos agrícolas.

En respuesta, el gobierno canadiense emitió un comunicado en el que Carney acusó a Estados Unidos de violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al imponer medidas unilaterales, particularmente en el sector automotriz, y adelantó que su país mantiene abiertas todas las opciones de represalia.

El primer ministro destacó que las provincias y los territorios canadienses se han unido para hacer frente a las medidas estadounidenses, aunque reiteró la disposición de su gobierno para intensificar las negociaciones con el fin de modernizar el acuerdo comercial.

Finalmente, Carney advirtió que el conflicto comercial incrementará los costos para las familias, especialmente en Estados Unidos, y aseguró que Canadá está preparada para alcanzar un acuerdo integral que beneficie a ambas naciones.