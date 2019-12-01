Cae pastor acusado de acoso y abuso de decenas de menores en EEUU

Cae pastor acusado de acoso y abuso de decenas de menores en EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 12:19:30
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Hollister, California, Estados Unidos, a 21 de julio 2026.- La Policía del Condado de Monterey en California, detuvo a Emmanuel Marchica, pastor cristiano acusado de abusar sexualmente de menores durante más de una década.

El hombre de 51 años de edad fue detenido en la ciudad de Hollister, donde reside, luego de que se presentó una denuncia en su contra por abuso de un menor de edad.

Lo anterior llevó al inicio de una investigación que descubrió decenas de personas más que fueron agredidas sexualmente por el hombre religioso, todas menores de edad en el momento del abuso.

Las autoridades dieron a conocer que las víctimas se remontan al menos a 2012, lo que los hace pensar que podrían existir más afectados y testigos que aún no han denunciado los hechos.

Cabe señalar que el acusado enfrenta múltiples cargos graves por delitos sexuales contra menores, entre ellos actos lascivos, penetración sexual, contacto oral y acoso infantil.

Por lo anterior, un juez federal le fijó una fianza de 17,5 millones de dólares.

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