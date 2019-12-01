"Brasil quiere diálogo, pero no acepta imposiciones unilaterales": responde Lula da Silva a Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 08:54:56

Brasilia, Brasil, a 15 de septiembre de 2025.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dirigió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde expresa que no aceptará imposiciones unilaterales, por lo que se encuentra abierto al diálogo.

Dicho texto, fue difundido a través de The New York Times, en respuesta a los aranceles del 50% que impuso el gobierno estadounidense a ciertos productos brasileños.

De acuerdo en lo que se lee en la carta, Lula dice que busca un diálogo abierto y franco, pero que se encuentra en desacuerdo con la política arancelaria del líder republicano, ya que la califica como “el remedio equivocado”, para solucionar las diferencias comerciales.

“Recurrir a medidas unilaterales contra Estados individuales es prescribir el remedio equivocado”, indicó Lula.

Asimismo, detalló que alrededor del 75% de exportaciones estadounidenses que ingresan a Brasil, no pagan aranceles, además de que el arancel efectivo medio aplicado a productos estadounidenses es de apenas 2,7%.

“El multilateralismo ofrece soluciones más justas y equilibradas”.

Por ello, Lula hizo un llamado a resolver las diferencias mediante el diálogo y los mecanismos internacionales, debido a que no pretende romper relaciones, pero tampoco aceptará amenazas.

“No existen diferencias ideológicas que impidan que dos Gobiernos colaboren en áreas donde comparten objetivos comunes… La democracia y la soberanía de Brasil no están en juego” concluyó el mandatario brasileño.