¿Borrachos por la fruta? El curioso fenómeno que afecta a los mapaches en otoño

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 22:12:39

Milton, Estados Unidos, 9 de noviembre de 2026. Con la llegada del otoño, algunas frutas que permanecen en los árboles o caen al suelo comienzan a fermentar de manera natural, un proceso que puede producir alcohol y afectar el comportamiento de animales silvestres, entre ellos los mapaches.

Este fenómeno ha llamado la atención en Estados Unidos, donde se han reportado casos de mapaches que caminan de forma inestable, se muestran desorientados e incluso parecen no poder mantenerse en pie después de consumir frutas fermentadas.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2018, en Milton, Virginia Occidental, cuando habitantes alertaron a la policía por la presencia de dos mapaches que parecían estar enfermos, sin embargo, las autoridades señalaron inicialmente que los animales podrían haber consumido crabapples (manzanas silvestres pequeñas) fermentadas y los liberaron cerca de una zona boscosa.

Aunque la posibilidad de que los animales se intoxiquen con fruta fermentada es real, especialistas advierten que no todo comportamiento extraño se debe al alcohol. Enfermedades como la rabia también pueden provocar desorientación y movimientos inusuales.

Por otro lado, las autoridades recomiendan no acercarse a los mapaches que parezcan desorientados o tengan dificultades para moverse y avisar a los servicios locales de control animal para que puedan atenderlos.