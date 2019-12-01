Balean a influencer aliado de Trump en evento universitario en Utah

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 14:10:14

Orem, Utah, Estados Unidos, a 10 de septiembre 2025.- El influencer y activista conservador, Charlie Kirk recibió varios disparos en el cuello durante un evento de la asociación Turning Point USA con estudiantes de la Utah Valley University.

El también comentarista de 31 años, realizaba una dinámica de preguntas y respuestas con cientos de alumnos cuando recibió los impactos de los proyectiles de arma de fuego.

En redes sociales circulan videos del momento en el que se escuchan las detonaciones y los presentes se dispersan.

Según un comunicado del Departamento de Seguridad de la universidad, hay un hombre en custodia por el ataque en contra de la personalidad republicana.

Cabe señalar que, al corte de esta edición, el estado de salud de Kirk se mantiene desconocido.

Por su parte, personalidades de los dos partidos políticos estadounidenses reaccionaron al atentado contra el influencer; el vicepresidente JD Vance pidió oraciones por el comentarista: “Oremos por Charlie Kirk, un chico verdaderamente bueno y un padre joven”, mientras que el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo que "el ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y reprobable. En los Estados Unidos de América, debemos rechazar la violencia política en TODAS sus formas".

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió orar por Charlie Kirk y dijo que es "un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!".