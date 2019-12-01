Babuinos entran a casas en busca de comida; autoridades buscan reubicarlos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Babuinos entran a casas en busca de comida; autoridades buscan reubicarlos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 17:03:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 13 de noviembre de 2026.- La presencia de decenas de babuinos en una localidad cercana a Ciudad del Cabo ha generado preocupación entre sus habitantes, luego de que los animales comenzaran a entrar a las viviendas en busca de comida.

Los primates recorren las calles, abren refrigeradores, tiran botes de basura e incluso provocan daños en algunas casas, por lo que las autoridades buscan una solución para evitar nuevos incidentes.

Como parte de las medidas, se planea trasladar a dos grupos de babuinos a espacios cercados, donde permanecerán alejados de las zonas habitadas.

Sin embargo, la propuesta ha dividido opiniones, mientras algunos vecinos apoyan la decisión para evitar más problemas, defensores de animales consideran que mantenerlos encerrados no es la mejor alternativa.

El plan también contempla esterilizar a los machos para evitar que la población siga creciendo. De acuerdo con las autoridades, esta medida podría hacer que los grupos desaparezcan gradualmente durante las próximas dos o tres décadas.

Más información de la categoria
Garantiza SSP tranquilidad en este Buen Fin con vigilancia reforzada en zonas bancarias y comerciales
Detienen a tres personas y aseguran estupefacientes, armas y equipo táctico tras operativos en Morelia
Identifican a policías que fueron privados de la vida en Zitácuaro, Michoacán
Acribillan a dos guardias civiles en plena carretera en Zitácuaro, Michoacán; una mujer queda herida en el ataque
Más información de la categoria
Moisés Navarro llama a reconocer triunfo de Carlos Torres Piña y cerrar diferencias en Morena
Acribillan a dos guardias civiles en plena carretera en Zitácuaro, Michoacán; una mujer queda herida en el ataque
Abaten a 6 presuntos integrantes de grupo criminal de Jalisco, en Silao, Guanajuato
Botana y botella para Harfuch; para Zamora, promesas de seguridad, muertos y miedo: Carlos Soto llega a reunión con Harfuch cargando con un deportista asesinado horas antes y diez menores muertos en la región