Babuinos entran a casas en busca de comida; autoridades buscan reubicarlos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 17:03:07

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 13 de noviembre de 2026.- La presencia de decenas de babuinos en una localidad cercana a Ciudad del Cabo ha generado preocupación entre sus habitantes, luego de que los animales comenzaran a entrar a las viviendas en busca de comida.

Los primates recorren las calles, abren refrigeradores, tiran botes de basura e incluso provocan daños en algunas casas, por lo que las autoridades buscan una solución para evitar nuevos incidentes.

Como parte de las medidas, se planea trasladar a dos grupos de babuinos a espacios cercados, donde permanecerán alejados de las zonas habitadas.

Sin embargo, la propuesta ha dividido opiniones, mientras algunos vecinos apoyan la decisión para evitar más problemas, defensores de animales consideran que mantenerlos encerrados no es la mejor alternativa.

El plan también contempla esterilizar a los machos para evitar que la población siga creciendo. De acuerdo con las autoridades, esta medida podría hacer que los grupos desaparezcan gradualmente durante las próximas dos o tres décadas.