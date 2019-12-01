Avión comercial aterriza de emergencia en Barcelona por amenaza de explosivo a bordo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 08:37:26

Barcelona, España, a 15 de enero 2026.- Un avión de Turkish Airlines aterrizó de emergencia en el Aeropuerto de Barcelona, España, tras recibir una amenaza de artefacto explosivo a bordo, según informó la Guardia Civil española.

El vuelo TK1853 despegó de Estambul a las 09:22 hora local, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar.

En el avión viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes y fue derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento, según fuentes del dispositivo de seguridad.

Al corte de esta edición, las autoridades continúan con los trabajos de búsqueda de la bomba, mientras la aeronave fue asegurada en la terminal aérea de El Prat.

De igual forma, a manera de precaución, los agentes revisan uno por uno a todos los pasajeros.

Todos aquellos que pasaron la inspección se encuentran en una zona segura, anunció la Guardia Civil, activó el plan de emergencia Aerocat para hacer seguimiento de la "situación de riesgo" en el aeropuerto.

La Policía Autonómica de Cataluña (Mossos d'Esquadra) colaboró con el gestor aeroportuario que inspeccionó el avión, e indicó que la "presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento" de la instalación.