Autoridades migratorias allanan planta de Hyundai en Georgia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 07:21:28

Ellabel, Georgia, Estados Unidos, a 5 de septiembre 2025.- Personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alguaciles de Estados Unidos, así como de agencias migratorias llevaron a cabo un operativo en una planta de la empresa Hyundai, ubicada en la ciudad de Ellabel, Georgia.

Lo anterior lo confirmó Steven Schrank, encargado de la Oficina de Investigaciones de Inmigración (HIS), quien indicó que el operativo formó parte de una investigación de prácticas laborales ilegales, en el lugar que emplea a mil 400 personas.

Se dio a conocer que la redada también se ejecutó en una obra de construcción de la empresa conjunta de baterías LG Energy Solution, que da trabajo a centenares de personas en el condado de Bryan.

“Llevamos a cabo un operativo judicialmente autorizado, ya que estamos investigando activamente las prácticas laborales ilegales que se están llevando a cabo en esta enorme obra en construcción de cientos de acres”, explicó Schrank en una conferencia de prensa.

Por su parte, el portavoz de Hyundai, Michael Stewart, dijo que la compañía tenía conocimiento de “una acción policial en curso en la obra de construcción” de la empresa conjunta de baterías LG Energy Solution y la marca automotriz.